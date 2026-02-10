Roberta Bruzzone ha parlato di un possibile omicidio volontario e femminicidio nel caso di Zoe Trinchero. Durante la trasmissione

Roberta Bruzzone analizza il caso di Zoe Trinchero: secondo la criminologa un atto deliberato di Alex Manna, scatenato da un rifiuto sentimentale. La sua ipotesi è di omicidio volontario e possibile femminicidio, escludendo una caduta accidentale e sostenendo la tesi di una messa in scena studiata dopo il delitto. Caso Zoe Trinchero, l’analisi di Roberta Bruzzone L'ipotesi dell'omicidio volontario La messa in scena di Alex Manna La morte di Zoe Trinchero Caso Zoe Trinchero, l’analisi di Roberta Bruzzone L’intervento di Roberta Bruzzone a “La vita in diretta” sull’omicidio di Zoe Trinchero offre una lettura netta e inquietante della dinamica del delitto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Zoe Trinchero, Roberta Bruzzone accusa Alex Manna di omicidio volontario "perché la butta di sotto"

La procura di Asti ha formalizzato l’accusa contro Alex Manna, ritenuto responsabile della morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra venerdì e sabato.

