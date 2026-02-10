Zoe Trinchero è morta per via della caduta da 3 metri

La giovane Zoe Trinchero, 17 anni, è morta dopo essere caduta da un'altezza di circa tre metri e finita nel canale Nizza. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma per la ragazza non c’era più niente da fare. La polizia indaga sulle circostanze di quella caduta, ancora tutte da chiarire.

Era ancora viva, ma forse priva di sensi, Zoe Trinchero la 17enne uccisa e gettata nel canale Nizza. È questa la prima anticipazione dell’ autopsia eseguita questa mattina, 10 febbraio, sul corpo della ragazza. L’esame eseguito dal medico legale Alessandra Cicchini ha stabilito che Zoe sarebbe morta per i traumi dovuti alla caduta da un’altezza di circa tre metri e all’impatto con il terreno. Il suo killer reo confesso, Alex Manna, dopo aver compiuto il gesto avrebbe pianto vicino al luogo dove l’ha gettata. Forse per ingannare il gruppo di amici, giunto sul posto per cercare la giovane.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Ultime notizie su Zoe Trinchero

