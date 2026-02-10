Zoe Trinchero morta per un trauma da precipitazione | le prime indiscrezioni sull'esame medico-legale

La 17enne Zoe Trinchero è morta a causa di un trauma da precipitazione. Secondo i primi risultati degli esami medico-legali, la ragazza sarebbe caduta nel canale che attraversa Nizza Monferrato, provocandone la morte. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire l’accaduto.

Sarebbe morta a causa di un trauma di precipitazione Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta nel canale che attraversa Nizza Monferrato: è quanto emergerebbe dai primi risultati degli esami medico-legali. Gli amici: "Zoe è stata presa e buttata giù per nascondere".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

zoe trinchero morta perZoe Trinchero, la verità dall'autopsia: morta per un trauma da precipitazione. «Forse era viva quando è stata lanciata nel canale Nizza»I primi esiti degli accertamenti del medico legale Alessandra Cicchini hanno gettato una luce sinistra sulla fine di Zoe Trinchero. La diciassettenne sarebbe morta per un trauma da ... leggo.it

Femminicidio Zoe Trinchero, morte della ragazza causata da trauma da precipitazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Zoe Trinchero, morte della ragazza causata da trauma da precipitazione ... tg24.sky.it

