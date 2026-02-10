Zoe Trinchero morta per un trauma da precipitazione | le prime indiscrezioni sull'esame medico-legale

La 17enne Zoe Trinchero è morta a causa di un trauma da precipitazione. Secondo i primi risultati degli esami medico-legali, la ragazza sarebbe caduta nel canale che attraversa Nizza Monferrato, provocandone la morte. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire l’accaduto.

Sarebbe morta a causa di un trauma di precipitazione Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta nel canale che attraversa Nizza Monferrato: è quanto emergerebbe dai primi risultati degli esami medico-legali.

Approfondimenti su Zoe Trinchero

La giovane Zoe Trinchero è stata trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato, poco dopo aver trascorso la serata con gli amici.

La vicenda di Zoe Trinchero torna a gridare l’attenzione sui femminicidi in Italia.



Ultime notizie su Zoe Trinchero

