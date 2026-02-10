Zoe Trinchero è morta per un trauma da caduta Gli amici | Aveva già rifiutato Alex 15 giorni fa

Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta a Nizza Monferrato, è deceduta a causa di una caduta. Secondo le prime ricostruzioni, è stata lanciata in un canale dal 20enne Alex Manna, che ha ammesso le sue responsabilità. Gli amici della giovane raccontano che Zoe aveva già rifiutato Alex 15 giorni fa, ma nessuno si aspettava una svolta così drammatica. La procura sta ora indagando sull’accaduto, cercando di capire le motivazioni dietro questa tragica vicenda.

Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato (Asti) nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio, sarebbe morta causa della caduta e del conseguente impatto con il terreno, dopo essere stata lanciata in un canale dal 20enne Alex Manna, che ha confessato il delitto. Il dettaglio sarebbe.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Nizza Monferrato

A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si è consumato un dramma che ha sconvolto la comunità.

La giovane Zoe Trinchero è stata trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato, poco dopo aver trascorso la serata con gli amici.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nizza Monferrato

Argomenti discussi: Omicidio di Zoe Trinchero. Mons. Testore (Acqui): Educare all’affettività e al rispetto, la scuola faccia di più; L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amico; Zoe Trinchero, l'autopsia stabilirà se poteva essere salvata. Confessa l’omicida; Strangolata e gettata in un canale. È stata uccisa così Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, provincia di Asti, nella tarda serata di ieri. Fermato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna: il giovane è stato ascoltato a lungo e alla fine h.

Zoe Trinchero morta per un trauma da precipitazione: le prime indiscrezioni sull’esame medico-legaleSarebbe morta a causa di un trauma di precipitazione Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta nel canale che attraversa Nizza Monferrato: è quanto emergerebbe ... fanpage.it

«Zoe Trinchero è morta per via della caduta da 3 metri»Arrivano i primi esiti sull'autopsia della 17enne uccisa a Nizza Monferrato. La ragazza, priva di sensi, fu gettata dall'amico Alex Manna in un canale ... open.online

MattinaRai1. . Il femminicidio di Zoe Trinchero. Per la prima volta a #StorieItaliane parlano i ragazzi che hanno trovato il corpo della ragazza. Zoe forse poteva salvarsi, se solo Alex Manna, il reo confesso, avesse chiesto subito aiuto. - facebook.com facebook

#ignotox Zoe Trinchero, Crepet: "Quali sono i miti di questi ragazzi Forse dei vigliacchi...". x.com