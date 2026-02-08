zoe trinchero uccisa da alex manna a nizza monferrato il depistaggio e le bugie durante le ricerche

Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta a Nizza Monferrato, è stata uccisa da Alex Manna. Dopo il ritrovamento del corpo, il 19enne ha fornito versioni contrastanti e ha cercato di depistare le indagini. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di chiarire tutti i dettagli di questa tragedia.

Aveva cercato di accusare un 30enne di origini africane con disturbi psichici, per allontanare i sospetti su di lui. Alex Manna ha provato a sviare le indagini sulla morte di Zoe Trinchero, uccisa e gettata in canale a Nizza Monferrato, prima di arrendersi di fronte alle domande degli inquirenti e confessare l’omicidio. Il tentativo di depistaggio stava per trasformarsi in un linciaggio di un gruppo di residenti contro un ragazzo incolpevole. Il tentativo di linciaggio Da subito Manna ha provato a incolpare l’uomo di origini africane, adottato da una famiglia della zona e residente nel comune dell’Astigiano sin da bambino, sotto controllo dei servizi per la salute mentale a causa dei problemi di natura psichica di cui soffre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Argomenti discussi: Strangolata e gettata in un canale. È stata uccisa così Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, provincia di Asti, nella tarda serata di ieri. Fermato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna: il giovane è stato ascoltato a lungo e alla fine h; Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato a 17 anni, il mare e il sogno di fare la psicologa; Così è stata uccisa Zoe Trinchero: la lite con Alex Manna dopo un rifiuto, i pugni e il volo dalla balaustra; Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni per un no. C'è un fermo: ha confessato.

Chi era Zoe Trinchero uccisa a 17 anni e tutto quello che si sa finora sull'omicidioZoe Trinchero è morta strangolata ed è stata gettata in un canale a Nizza Monferrato, nell'astigiano. Chi ha confessato di averla uccisa è un ragazzo di 19 anni, Alex, un carattere problematico, aggre ... tg.la7.it

«Non dovevo lasciarla da sola, è stato quel ragazzo ad aggredirla». Sarebbe stata questa la prima versione fornita da Alex Manna, fermato dai carabinieri per l’omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, in provincia di A facebook

Il femminicida della povera Zoe Trinchero, Alex Manna, in provincia di Asti, ha poi aizzato la folla al linciaggio di un immigrato. In 40 hanno circondato la casa del ragazzo, salvato solo dai carabinieri. Violenza di genere e razzismo, due facce della stessa med x.com