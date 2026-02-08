Zoe Trinchero uccisa da Alex Manna a Nizza Monferrato il depistaggio e le bugie durante le ricerche

Da virgilio.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta a Nizza Monferrato, è stata uccisa da Alex Manna. Dopo il ritrovamento del corpo, il 19enne ha fornito versioni contrastanti e ha cercato di depistare le indagini. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di chiarire tutti i dettagli di questa tragedia.

Aveva cercato di accusare un 30enne di origini africane con disturbi psichici, per allontanare i sospetti su di lui. Alex Manna ha provato a sviare le indagini sulla morte di Zoe Trinchero, uccisa e gettata in canale a Nizza Monferrato, prima di arrendersi di fronte alle domande degli inquirenti e confessare l’omicidio. Il tentativo di depistaggio stava per trasformarsi in un linciaggio di un gruppo di residenti contro un ragazzo incolpevole. Il tentativo di linciaggio Da subito Manna ha provato a incolpare l’uomo di origini africane, adottato da una famiglia della zona e residente nel comune dell’Astigiano sin da bambino, sotto controllo dei servizi per la salute mentale a causa dei problemi di natura psichica di cui soffre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

zoe trinchero uccisa da alex manna a nizza monferrato il depistaggio e le bugie durante le ricerche

© Virgilio.it - Zoe Trinchero uccisa da Alex Manna a Nizza Monferrato, il depistaggio e le bugie durante le ricerche

Approfondimenti su Nizza Monferrato

Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato da Alex Manna, l'ultima telefonata all'ex del killer: "C'era un patto"

17enne Zoe Trinchero trovata morta a Nizza Monferrato, 20enne Alex Manna confessa omicidio, un amico: “Per averla uccisa è impazzito”

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nizza Monferrato

Argomenti discussi: Strangolata e gettata in un canale. È stata uccisa così Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, provincia di Asti, nella tarda serata di ieri. Fermato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna: il giovane è stato ascoltato a lungo e alla fine h; Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato a 17 anni, il mare e il sogno di fare la psicologa; Così è stata uccisa Zoe Trinchero: la lite con Alex Manna dopo un rifiuto, i pugni e il volo dalla balaustra; Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni per un no. C'è un fermo: ha confessato.

zoe trinchero uccisa daZoe Trinchero uccisa da Alex Manna a Nizza Monferrato, il depistaggio e le bugie durante le ricercheI tentativi di depistaggio di Alex Manna dopo il ritrovamento del corpo di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato: le accuse contro un uomo ... virgilio.it

Chi era Zoe Trinchero uccisa a 17 anni e tutto quello che si sa finora sull'omicidioZoe Trinchero è morta strangolata ed è stata gettata in un canale a Nizza Monferrato, nell'astigiano. Chi ha confessato di averla uccisa è un ragazzo di 19 anni, Alex, un carattere problematico, aggre ... tg.la7.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.