Roma, 8 febbraio 2026 – Alex Manna confessa di aver colpito Zoe durante un litigio. La donna ha raccontato di aver ricevuto più di un pugno, senza riuscire a spiegarsi il motivo. La scena si è svolta nelle ultime ore, mentre la vicenda sta facendo il giro della città. La polizia sta indagando sui dettagli e cercando di capire cosa abbia portato a questa lite violenta.

Roma, 8 febbraio 2026 – “Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l'ho buttata giù nel canale, l'ho solo lasciata cadere”. È quanto avrebbe detto nella sua confessione Alex Manna, il 19enne accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero, massacrata a pugni, strangolata e gettata in un canale a Nizza Monferrato, dopo un rifiuto. Ritrovato il corpo di una 17enne in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, Asti La confessione: “Le ho dato un pugno o forse più, non so perché”. Manna ha anche ammesso il tentativo di depistaggio e le false accuse nei confronti di un giovane nordafricano con problemi mentali, conosciuto in paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Le ho dato un pugno o forse di più, non so perché”. La confessione choc di Alex Manna e le ultime ore di Zoe

Approfondimenti su Alex Manna

Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero durante un interrogatorio.

Dopo due ore di interrogatorio, Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alex Manna

Argomenti discussi: Il fratello di Jlenia: La lite per la musica, ho lanciato un coltello ma non la volevo uccidere; Così ho dato un volto allo stupratore seriale: violentatore in trappola; Alcaraz: Detesto la sensazione di mollare, da giovane l'ho fatto tante volte; Brignone alla vigilia delle Olimpiadi: Per guarire ho dato il 100%, essere portabandiera mi ha motivato.

Lookman: Ho dato tutto per Atalanta, ma promesse disatteseHo chiesto ufficialmente la cessione. All'Atalanta ho dato tutto, ma le promesse sono state disattese. Così l'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman in un lungo post su Instagram rompe ... sportmediaset.mediaset.it

Ogni lesione apre uno scenario medico-legale differente che l'esame autoptico dovrà chiarire per definire la responsabilità di Alex Manna facebook

Il femminicida della povera Zoe Trinchero, Alex Manna, in provincia di Asti, ha poi aizzato la folla al linciaggio di un immigrato. In 40 hanno circondato la casa del ragazzo, salvato solo dai carabinieri. Violenza di genere e razzismo, due facce della stessa med x.com