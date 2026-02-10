Zitti e Boni | Eutanasia il malato non conta

Una donna in Canada ha subito un’ eutanasia contro la sua volontà, dopo aver revocato il consenso. Boni Castellane ha raccontato questa storia, che fa riflettere sulle falle del sistema e sulla delicatezza delle scelte di vita.

Boni Castellane racconta un fatto agghiacciante che viene dal Canada: una donna sottoposta a eutanasia contro la sua volontà, dopo aver revocato il consenso. Entra in scena una terza entità: lo Stato, che valuta, decide e – se lo ritiene opportuno – impone la morte. Alla fine di gennaio, i neuropsichiatri della Asl di Vasto hanno certificato che per i tre bambini della famiglia del bosco sarebbe «indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva, attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari, al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini, nell’ottica di una necessaria condivisione con la famiglia degli obiettivi didattici, di adattamento alla collettività tra pari e di scelte per il benessere dei minori». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Zitti e Boni | Eutanasia, il malato non conta Approfondimenti su Boni Castellane Zitti e Boni | Boni Castellane: «La sinistra usa gli immigrati per sostituirci» Boni Castellane accusa la sinistra di usare gli immigrati come strumento per cambiare la composizione etnica dell’Europa e dell’Occidente. Zitti zitti In un contesto di silenzio e indifferenza, le piazze vuote, le aule silenziose e le assemblee inattive riflettono una mancanza di attenzione verso la drammatica crisi in Iran. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Eutanasia, il malato non conta | Zitti e Boni Ultime notizie su Boni Castellane Argomenti discussi: Zichichi scoprì vent’anni in anticipo il grande bluff dell’ambientalismo; Spread ai minimi grazie all’Italia e a Berlino che non è più bene rifugio; I pacchi rifilati da Amazon nel labirinto dell’assistenza clienti; L’ordinaria follia che non ci permette di cacciare via il picchiatore tunisino. Secondo Meloni sono "paradossali" certe critiche. Si dovrebbe quindi stare zitti e buoni se gli agenti Ice che uccidono cittadini inermi in strada vengono in Italia. Di paradossale c'è solo il finto sovranismo con cui hanno ingannato gli elettori: si sono piegati su d - facebook.com facebook Secondo Meloni sono "paradossali" certe critiche. Si dovrebbe quindi stare zitti e buoni se gli agenti Ice che uccidono cittadini inermi in strada vengono in Italia. Di paradossale c'è solo il finto sovranismo con cui hanno ingannato gli elettori: si sono piegati su d x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.