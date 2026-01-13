Zitti zitti

In un contesto di silenzio e indifferenza, le piazze vuote, le aule silenziose e le assemblee inattive riflettono una mancanza di attenzione verso la drammatica crisi in Iran. Mentre si parla poco o nulla del massacro compiuto dal regime degli ayatollah, è importante mantenere uno sguardo consapevole e informato su quanto accade nel paese.

Piazze vuote, aule universitarie silenziose, licei disokkupati, assemblee comunali indifferenti. Non una parola, se non di circostanza, sul massacro iraniano messo in atto dal regime degli ayatollah. Neppure una bandiera esposta alla finestra dei municipi emiliani, nessuna tendopoli all'ombra del Nettuno. Tacciono i collettivi violenti, diversamente pacifisti, che più di una volta hanno scatenato l'inferno a Bologna. Tacciono i flottiglianti Pro Pal, tacciono i partiti e i sindacati che li hanno sostenuti, tacciono sindaci e assessori, tace Francesca Albanese. Eppure la rivolta iraniana è una rivolta di popolo, in nome della libertà, contro un regime teocratico, per i diritti civili, per le donne umiliate e per gli omosessuali perseguitati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

