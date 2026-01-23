Funerali di Valentino Garavani a Roma cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli presenti anche star del cinema - la DIRETTA

Oggi a Roma si è svolta la cerimonia funebre di Valentino Garavani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. La commemorazione ha visto la partecipazione di molte personalità, tra cui star del cinema, rappresentanti istituzionali e cittadini, per rendere omaggio allo stilista che ha segnato la moda italiana. La diretta dell’evento ha seguito passo dopo passo questa commemorazione, simbolo dell’eredità culturale lasciata da Garavani.

Roma si è fermata oggi per l’ultimo saluto a Valentino Garavani, lo stilista che ha incarnato per oltre mezzo secolo l’eleganza italiana nel mondo. I funerali si stanno svolgendo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica, alla presenza di familiari, amici e di una folla di personalità del mondo della moda, dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, tra cui Anna Wintour, Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli, Tom Ford e Anne Hathaway. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Funerali di Valentino Garavani a Roma, cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, presenti anche star del cinema - la DIRETTA Funerali Valentino, Anne Hathaway arriva alla Basilica Santa Maria degli AngeliAnne Hathaway e il marito Adam Shulman sono arrivati alla Basilica di Santa Maria degli Angeli degli Angeli per partecipare ai funerali di Valentino, scomparso lunedì all’età di 93 anni. Leggi anche: Papa Leone XIV visita la Basilica Santa Maria degli Angeli Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori in due giorni. FOTO; Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica; L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni; Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno. Funerali Valentino: il dettaglio sulla tomba e l’ultimo gesto di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani: i dettagli del rito funebre, la scelta della sepoltura, la tomba e l'ultimo gesto di Giammetti. donnaglamour.it Funerali di Valentino oggi a Roma: orari, percorso e deviazioni del trafficoRoma si prepara a dare l’ultimo saluto a Valentino Garavani. I funerali dello stilista si terranno oggi, venerdì 23 gennaio alle 11.00, nella Basilica di ... funweek.it Il Messaggero. . I funerali di Valentino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma facebook Valentino, oggi i funerali: star del cinema e firme della moda per l’ultimo saluto allo stilista x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.