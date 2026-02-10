La pediatra Giuliana lancia l’allarme: i bambini delle elementari di Lunata portano zaini troppo pesanti. Molte famiglie segnalano il problema, soprattutto chi usa il pulmino. La richiesta è di intervenire per ridurre il carico e tutelare la salute dei più piccoli.

La signora Giuliana ci scrive per segnalare un problema che preoccupa molte famiglie. “Da molto tempo i ragazzi delle elementari di Lunata devono caricarsi zaini sulle spalle, specialmente chi usufruisce del servizio di pulmino, di notevole peso. La cartella di mia nipote pesa 8.3 chili. E la bambina che deve portarla alle spalle ogni giorno pesa 30 chili. Sono andata a prenderla al pulmino, io adulta, e ho fatto fatica a trasportare tale zavorra. Vi sembra giusto? Credo porterà serie conseguenze alla colonna vertebrale di questi piccoli bambini“. “E’ un problema che i genitori mi riportano spesso – dichiara la dottoressa Graziella Di Gangi (nella foto), pediatra con ambulatorio a Capannori –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zaini troppo pesanti a scuola “Si prendano provvedimenti“. Le valutazioni della pediatra

