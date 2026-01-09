Caso D’Agostino Fato | Sindaco e maggioranza prendano provvedimenti
Il caso D’Agostino, emerso attraverso un audio WhatsApp, solleva questioni sulla gestione politica locale. Fato invita il sindaco e la maggioranza a prendere provvedimenti adeguati. La situazione potrebbe essere discussa nel prossimo consiglio comunale, evidenziando l’importanza di un confronto trasparente e responsabile tra le parti coinvolte.
Il caso dell'audio whatsapp potrebbe arrivare in consiglio comunale L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Caso D’Agostino, Fato: “Si convochi consiglio su Politiche sociali e si adottino provvedimenti”
Leggi anche: "Sindaco di New York giura sul Corano, segnale a musulmani che si prendano l'Occidente"
Ventimiglia, casa di riposo senza foto di Mattarella, ma c’è il sindaco: scoppia il caso - Ventimiglia – Lo slogan del sindaco Flavio Di Muro, “Ventimiglia torna grande” è noto da tempo. ilsecoloxix.it
Caso D'Agostino, Fato: Sindaco e maggioranza prendano provvedimenti
La neo dirigente si troverà ad affrontare diverse questioni spinose, a cominciare dal "caso d'Agostino" che negli ultimi giorni ha trovato spazio su giornali di caratura nazionale e sui cui il Centrodestra ha chiesto chiarimenti in Consiglio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.