Borello la segnalazione | Uno scempio fuori dai cassonetti si prendano provvedimenti

Sara segnala un accumulo di rifiuti fuori dai cassonetti a Borello, evidenziando un problema di gestione e pulizia nell’area. La situazione, purtroppo, non è isolata e richiede interventi concreti per migliorare il decoro e la tutela dell’ambiente locale. La segnalazione invita le autorità competenti a prendere provvedimenti tempestivi, affinché si possa garantire un ambiente più pulito e rispettoso delle regole di raccolta differenziata.

Scrive Sara: "Volevo segnalare l'ennesimo scempio che si trova fuori dai cassonetti per la raccolta differenziata a Borello, e questo è niente. Quotidianamente ci troviamo di fronte ad un degrado che è pari solo alle grandi città mentre qui ci troviamo in una zona residenziale del paese (anche se con un complesso di case popolari proprio di fronte ai cassonetti). Spero che chi di dovere prenda provvedimenti anche posizionando telecamere".

