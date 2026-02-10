yuasa battery a trento solo dolci ricordi

A Trento, i ricordi di Yuasa Battery riaffiorano con forza. La squadra torna a vivere una settimana normale prima di affrontare le ultime tre partite della stagione in Superlega. Dopo mesi difficili, i giocatori si preparano con entusiasmo, sperando di chiudere nel miglior modo possibile. La città aspetta di vedere se riusciranno a dare un senso positivo a questa corsa finale.

Torna la settimana tipo per la Yuasa Battery Grottazzolina in vista dell’ultimo trittico di gare della seconda stagione in Superlega a Grottazzolina. Una settimana in cui servirà serrare le fila e cercare di preparare nel miglior modo possibile questi tre ultimi appuntamenti contro altrettanti mostri sacri. E già da domenica sarà un match dal fascino assoluto visto che la Yuasa sarà in campo alle ore 17 a Trento, per incrociare il proprio cammino contro l’ Itas Trentino reduce dalla finalissima di Coppa Italia persa in tre set contro una scatenata Verona, autentica rivelazione della competizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La partita tra Yuasa Battery e Padova, in programma alle 18 al PalaSavelli, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Dopo la partita contro Milano, Giulio Magalini, schiacciatore della Yuasa Battery Grottazzolina, ha commentato la difficile situazione della squadra, evidenziando la necessità di un impegno costante e intenso.

