Yuasa Battery ancora nel tunnel | C’è solo da lavorare molto forte

Dopo la partita contro Milano, Giulio Magalini, schiacciatore della Yuasa Battery Grottazzolina, ha commentato la difficile situazione della squadra, evidenziando la necessità di un impegno costante e intenso. Le sue parole riflettono la determinazione di affrontare le sfide future con lavoro e perseveranza, consapevoli delle difficoltà attuali e della volontà di migliorare. Un momento di riflessione per la squadra e i suoi tifosi, in attesa di sviluppi positivi.

Le sue parole, raccolte nel dopogara contro Milano, racchiudono anche tanta amarezza. Parliamo di Giulio Magalini, schiacciatore della Yuasa Battery Grottazzolina, senza dubbio il migliore in campo dei suoi nella sfida contro l' Allianz. Vuoi per i 10 punti messi a segno, vuoi per una percentuale offensiva del 50% la migliore per distacco tra i colleghi "laterali" della propria squadra. Forse anche l'ultimo a mollare, pur essendo tra i più giovani in campo e anche per lui il rammarico enorme per quel maledetto secondo set ancora una volta perso per una gestione "poco ordinata" di una rigiocata comoda.

