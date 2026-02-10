youtube music toglie i testi dalla versione gratuita

YouTube Music ha deciso di togliere i testi delle canzoni dalla versione gratuita. Ora, per vedere i testi, bisogna sottoscrivere un abbonamento al servizio premium. La modifica riguarda milioni di utenti che ascoltano musica senza pagare, costringendoli a passare alla versione a pagamento per leggere i testi. La mossa ha generato reazioni contrastanti tra chi utilizza il servizio ogni giorno.

la recente modifica di youtube music ha modificato l'accesso ai testi delle canzoni, riservandolo agli utenti abbonati al servizio premium. tale cambiamento ha generato discussioni tra gli utenti della versione gratuita, ai quali viene mostrato un avviso che limita la visione dei testi. l'articolo sintetizza i punti essenziali, le reazioni comuni e i collegamenti con pratiche simili adottate da altri servizi di streaming. cosa sapere. gli utenti della versione gratuita segnalano che i testi non sono più visibili integralmente, essendo nascosti dietro una restrizione legata al piano di abbonamento e a un banner d'avviso.

