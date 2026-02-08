Youtube music rimuove i testi per gli utenti gratuiti

YouTube Music ha deciso di rimuovere i testi dalle canzoni per gli utenti gratuiti. Ora, chi ascolta senza pagare non può più vedere i testi mentre ascolta, a differenza di quanto succedeva prima. La mossa fa discutere e mette in difficoltà chi preferisce usare il servizio senza abbonarsi. Con questa scelta, YouTube Music si avvicina a Spotify, che già limita l’accesso ai testi agli utenti free. I cambiamenti spingono gli ascoltatori a valutare se conviene passare a un abbonamento o restare con il gratuito, ma le limitazioni sono

si analizza lo stato del paywall sui testi di youtube music e il confronto con spotify, evidenziando come le limitazioni incidano sugli utenti gratuiti e sulle scelte di abbonamento. l'analisi sintetizza le dinamiche principali nell'accesso ai testi, i costi associati e le possibili conseguenze di mercato. paywall dei testi di youtube music: stato attuale e confronto con spotify. secondo le segnalazioni reperibili online, i testi disponibili agli utenti non abbonati risultano soggetti a un numero limitato di visualizzazioni. nelle prove, il numero di accessi gratuiti sembra circoscritto a cinque viste, dopodiché viene proposta l'opzione di Sottoscrivere Premium oppure avviare una prova gratuita per continuare a leggere i testi in full.

