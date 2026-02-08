Alla fine YouTube Music l’ha fatto! I testi ora si pagano

Da oggi, YouTube Music ha cambiato le regole. Gli utenti possono visualizzare i testi delle canzoni solo per cinque volte gratuite, poi devono pagare se vogliono continuare a vederli. La piattaforma ha deciso di limitare questa funzione, spostandola dal gratuito all’abbonamento Premium. Un colpo per chi usava i testi come aiutino durante l’ascolto.

YouTube Music ha varato un cambiamento radicale per i suoi utenti in tutto il mondo: l’accesso ai testi delle canzoni non è più illimitato, ma limitato a sole cinque visualizzazioni gratuite prima di dover sottoscrivere un abbonamento Premium. Una svolta che segna una nuova fase nella strategia di monetizzazione della piattaforma di streaming musicale di Google, trasformando una funzionalità considerata standard nel settore in un privilegio riservato a chi paga. La decisione, annunciata l’8 febbraio 2026, ha già scatenato un acceso dibattito tra gli appassionati di musica e gli osservatori del mercato, ponendo interrogativi sul futuro dell’accesso ai contenuti digitali e sulla politica di Google verso i suoi utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Youtube Music si conferma il servizio di streaming musicale preferito da molti, ma non perché offre la qualità audio migliore.

