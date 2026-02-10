Da oggi su YouTube Music gli utenti possono creare playlist semplicemente descrivendo un ambiente o un’atmosfera. Google ha aggiunto questa novità per rendere più facile trovare e organizzare la musica, sfruttando l’intelligenza artificiale. Basta digitare una descrizione e il servizio suggerisce le tracce adatte, senza dover cercare tra mille canzoni. La funzione mira a semplificare la creazione di playlist personalizzate, anche per chi non ha molto tempo o idee chiare su cosa ascoltare.

nell’ecosistema delle applicazioni musicali, Google amplia l’impiego dell’intelligenza artificiale in YouTube Music introducendo una nuova funzione. AI Playlist consente agli utenti con abbonamento Premium di creare liste partendo da descrizioni testuali o comandi vocali, offrendo un modo rapido per tradurre stati d’animo e generi in selezioni musicali mirate. ai playlist di youtube music: generare playlist tramite prompt testuali o vocali. l’annuncio è stato comunicato dall’equipe di YouTube tramite un post su X, confermando la disponibilità della funzione per gli utenti YouTube Music Premium e YouTube Premium su dispositivi Android e iOS. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Youtube music ora permette di creare playlist descrivendo un ambiente

Approfondimenti su YouTube Music

Da oggi, YouTube Music ha cambiato le regole.

Da oggi, gli utenti di YouTube Music devono pagare per vedere i testi delle canzoni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su YouTube Music

Argomenti discussi: I testi su YouTube Music diventano una funzione Premium; È uscito il video di ‘Opalite’ di Taylor Swift, ecco perché non lo trovate (per ora) su YouTube; Una serie tv amatissima è ora gratis su YouTube (ma c'è poco tempo): qual è e perché recuperarla; Fallout è ora gratis per tutti su YouTube: Amazon regala la stagione 1.

I testi su YouTube Music diventano una funzione PremiumYouTube Music limita l’accesso ai testi delle canzoni: dopo cinque visualizzazioni gratuite, per leggere i lyrics completi serve Premium. techprincess.it

YouTube Music, brutta sorpresa: i testi solo a pagamentoYouTube Music introduce un limite alla visualizzazione dei testi, ora accessibili senza restrizioni solo con abbonamento Premium. smartworld.it

YouTube Music: i testi delle canzoni diventano a pagamento per gli utenti free #YouTubeMusic https://gizchina.it/2026/02/youtube-music-premium-testi-canzoni-abbonamento/ - facebook.com facebook