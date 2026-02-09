Youtube music ora più utenti devono pagare per i testi delle canzoni

Da oggi, gli utenti di YouTube Music devono pagare per vedere i testi delle canzoni. La piattaforma ha modificato l’accesso a questa funzione, che ora è riservata solo agli abbonati. Chi ascolta senza sottoscrizione non potrà più visualizzare i testi mentre riproduce le canzoni. La novità ha già suscitato reazioni tra gli utenti, alcuni insoddisfatti di questa scelta.

aggiornamento recente di YouTube Music modifica l 'accesso ai testi delle canzoni durante l ascolto, trasformando una funzione gratuita in un vantaggio riservato agli abbonati. questo testo sintetizza cosa cambia, come si presenta l esperienza per gli utenti non paganti e quali implicazioni si prospettano per le scelte di abbonamento. lyrics di youtube music: paywall per i testi delle canzoni. i testi non sono più accessibili in modo completo per gli utenti gratuiti: per leggere l intero testo è necessario sottoscrivere un YouTube Music Premium o un YouTube Premium. l esperienza diventa un contenuto a pagamento, con i versi integrali riservati agli abbonati.

