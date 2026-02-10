Ylenia Musella il video in ospedale smentirebbe la fuga del fratello Giuseppe | parlano i legali

Un breve video girato in ospedale ha messo fine alle voci sulla presunta fuga di Giuseppe Musella. I legali di Ylenia hanno confermato che il fratello era lì e non si è allontanato. La vicenda, che aveva acceso molte polemiche, torna sotto i riflettori con questa prova in più.

