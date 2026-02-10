Ylenia Musella il video in ospedale smentirebbe la fuga del fratello Giuseppe | parlano i legali
Un breve video girato in ospedale ha messo fine alle voci sulla presunta fuga di Giuseppe Musella. I legali di Ylenia hanno confermato che il fratello era lì e non si è allontanato. La vicenda, che aveva acceso molte polemiche, torna sotto i riflettori con questa prova in più.
Un breve video di pochi secondi ha riacceso i riflettori sul caso di Ylenia e del fratello Giuseppe Musella, fino ad oggi al centro di dubbi e speculazioni. Le immagini sembrano offrire un dettaglio cruciale: il 28enne non sarebbe fuggito dall’ospedale dopo la tragedia, come inizialmente ipotizzato, ma avrebbe atteso insieme alla madre, immobile e incredulo, di fronte a un dolore che nessuna telecamera può restituire del tutto. È proprio su questa sequenza che si fonda la strategia difensiva dei legali del giovane, mentre la città di Napoli continua a confrontarsi con la complessità di un evento che ha scosso l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
