Ylenia Musella la versione del fratello Giuseppe | Ho lanciato il coltello non volevo ucciderla Il volto tumefatto il calcio al cane l' abbandono in ospedale | cosa non torna
Una lite tra fratello e sorella si è trasformata in tragedia a Napoli. Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, confessa di averla colpita con un coltello, ma sostiene di non aver voluto ucciderla. La giovane è stata trovata con il volto tumefatto e è stata abbandonata in ospedale, dove è morta poco dopo. La versione di Giuseppe è ancora sotto verifica, mentre gli inquirenti cercano di chiarire cosa sia realmente successo quella sera.
Una lite tra fratello e sorella, finita nel peggiore dei modi. Ci sarebbe questo dietro la morte di Ylenia Musella, la 22enne uccisa dal fratello Giuseppe, con una coltellata alla schiena a Napoli. «Abbiamo litigato perché non mi faceva dormire, ho lanciato il coltello mentre era di spalle ma non pensavo di colpirla», ha raccontato il 28enne al pm Ciro Capasso, dopo essersi dato alla fuga e poi consegnato alla polizia. Ma se è stato un incidente, perché scappare? Come è morta Ylenia La versione di Giuseppe è questa: lui stava riposando quando Ylenia ha alzato il volume della musica. I due fratelli, cresciuti molto uniti ma che avevano rapporti tesi nell'ultimo periodo, iniziano a litigare. 🔗 Leggi su Leggo.it
