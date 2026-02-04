Giuseppe Musella chi è il fratello di Ylenia uccisa a coltellate a Napoli | le continue liti a casa i genitori detenuti e la fuga del 28enne

Giuseppe Musella, fratello di Ylenia, si è consegnato alla polizia dopo giorni di ricerche. La 22enne è stata trovata morta con una coltellata alla schiena martedì a Napoli. Le indagini puntano a chiarire le tensioni in famiglia, tra continue liti a casa e i genitori in carcere. Giuseppe, 28 anni, aveva fatto perdere le sue tracce dopo l’omicidio, ma si è presentato spontaneamente. Ora gli investigatori cercano di capire quale sia stato il suo ruolo e cosa abbia portato a questa tragedia.

Giuseppe Musella è stato arrestatato. Il fratello di Ylenia, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena martedì pomeriggio a Napoli, si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella. La ragazza è stata colpita alle spalle con un coltello ieri pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta nell'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli. Il rapporto con la sorella Ylenia Ylenia Musella e il fratello Giuseppe vivevano insieme. Sia la madre che il patrigno sono attualmente detenuti: l'uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan Casella-Circone, che controlla le attività illecite nella zona. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate in strada.

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

