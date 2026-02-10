La Juventus esprime grande soddisfazione per Yildiz, il giovane talento cresciuto nel settore giovanile del club. La società punta forte su di lui e si aspetta che possa fare il salto in prima squadra presto. Intanto, i tifosi attendono di vederlo in azione e di scoprire se avrà la stoffa per diventare un protagonista.

Yildiz Juventus, grande soddisfazione della società bianconera per un talento cresciuto in casa. Il turco è il perno assoluto di presente e futuro. Marco Ottolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. I temi toccati dal direttore sportivo della Juve sono stati diversi: dall’operato di Luciano Spalletti al rinnovo di Weston McKennie, fino alla riapertura per il prolungamento del contratto anche di Dusan Vlahovic. JUVENTUS, QUI LE ULTIMISSIME NOTIZIE LIVE Il dirigente bianconero però ha speso qualche parola anche verso Kenan Yildiz, che ha da poco rinnovato con la Vecchia Signora, esprimendo gioia per il percorso fatto dal fuoriclasse turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, la soddisfazione della società per un talento cresciuto in casa. Tutti i dettagli dalla Continassa

Approfondimenti su Yildiz Juventus

La Juventus sta preparando un grande colpo per il futuro di Tolga Yildiz.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

#kenanyildiz #juventus #football #juve #adidas

Ultime notizie su Yildiz Juventus

Argomenti discussi: Comolli: Yildiz è una stella, non sarà l'unico passo per riportare la Juve al successo; Juventus e Kenan Yildiz: firmato il rinnovo fino al 2030; Parma-Juventus, Spalletti: Icardi? No, la vera possibilità è Kolo Muani; Spalletti elogia il rinnovo di Kenan Yildiz: ‘Un giorno importante per il futuro della Juventus’ -.

Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030 e diventa il più pagato della rosaJuventus si assicura il talento di Yildiz fino al 2030, puntando sui giovani per il futuro. I dettagli del nuovo contratto. newsmondo.it

Spalletti discute il rinnovo di Yildiz e il suo futuro alla JuventusSpalletti celebra il rinnovo di Yildiz e pianifica il futuro della Juventus con fiducia e strategia a lungo termine. newsmondo.it

La Juventus è solo YILDIZ #CorSport - facebook.com facebook

La dichiarazione d'amore di Yildiz per la Juventus e i suoi tifosi La stella di Kenan brillerà ancora e sarà la più luminosa Il messaggio completo nel primo commento x.com