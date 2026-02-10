Yildiz Juventus la soddisfazione della società per un talento cresciuto in casa Tutti i dettagli dalla Continassa
La Juventus esprime grande soddisfazione per Yildiz, il giovane talento cresciuto nel settore giovanile del club. La società punta forte su di lui e si aspetta che possa fare il salto in prima squadra presto. Intanto, i tifosi attendono di vederlo in azione e di scoprire se avrà la stoffa per diventare un protagonista.
Yildiz Juventus, grande soddisfazione della società bianconera per un talento cresciuto in casa. Il turco è il perno assoluto di presente e futuro. Marco Ottolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. I temi toccati dal direttore sportivo della Juve sono stati diversi: dall’operato di Luciano Spalletti al rinnovo di Weston McKennie, fino alla riapertura per il prolungamento del contratto anche di Dusan Vlahovic. JUVENTUS, QUI LE ULTIMISSIME NOTIZIE LIVE Il dirigente bianconero però ha speso qualche parola anche verso Kenan Yildiz, che ha da poco rinnovato con la Vecchia Signora, esprimendo gioia per il percorso fatto dal fuoriclasse turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Yildiz Juventus
Rinnovo Yildiz, la Juventus a lavoro per trattenere il talento turco a Torino: l’aggiornamento sulla volontà delle parti. I dettagli
Rinnovo Yildiz, pronto un super contratto per trattenere il talento turco alla Juventus. I dettagli dell’accordo
La Juventus sta preparando un grande colpo per il futuro di Tolga Yildiz.
#kenanyildiz #juventus #football #juve #adidas
Ultime notizie su Yildiz Juventus
Argomenti discussi: Comolli: Yildiz è una stella, non sarà l'unico passo per riportare la Juve al successo; Juventus e Kenan Yildiz: firmato il rinnovo fino al 2030; Parma-Juventus, Spalletti: Icardi? No, la vera possibilità è Kolo Muani; Spalletti elogia il rinnovo di Kenan Yildiz: ‘Un giorno importante per il futuro della Juventus’ -.
Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030 e diventa il più pagato della rosaJuventus si assicura il talento di Yildiz fino al 2030, puntando sui giovani per il futuro. I dettagli del nuovo contratto. newsmondo.it
Spalletti discute il rinnovo di Yildiz e il suo futuro alla JuventusSpalletti celebra il rinnovo di Yildiz e pianifica il futuro della Juventus con fiducia e strategia a lungo termine. newsmondo.it
La Juventus è solo YILDIZ #CorSport - facebook.com facebook
La dichiarazione d'amore di Yildiz per la Juventus e i suoi tifosi La stella di Kenan brillerà ancora e sarà la più luminosa Il messaggio completo nel primo commento x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.