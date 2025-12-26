Rinnovo Yildiz la Juventus a lavoro per trattenere il talento turco a Torino | l’aggiornamento sulla volontà delle parti I dettagli

Rinnovo Yildiz, la Juventus lavora all’adeguamento del contratto. Sugoni di Sky Sport conferma la volontà di blindare il talento turco. Il futuro di Kenan Yildiz resta al centro del progetto tecnico e societario della Juventus in vista del 2026. Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’esperto di mercato Alessandro Sugoni ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo del giovane talento turco, evidenziando come il club bianconero voglia riconoscere il valore di un giocatore diventato l’emblema della nuova era. Nonostante il contratto attuale sia ancora molto lungo, con scadenza fissata al 2029, la dirigenza è al lavoro per un adeguamento economico che rispecchi l’importanza centrale del numero 10 nello scacchiere di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

