WWE | Un uomo mascherato colpisce Theory e manda LA Knight all’Elimination Chamber

Nel corso di WWE Raw si è verificato un colpo di scena che ha sorpreso tutti. Durante il match tra Theory e LA Knight, un uomo mascherato è entrato in scena e ha colpito Theory, consentendo a LA Knight di vincere e qualificarsi per l’Elimination Chamber. La sua presenza ha lasciato tutti a chiedersi chi si nasconda sotto quella maschera e quale sia il suo ruolo in questa vicenda.

Colpo di scena nel Triple Threat di WWE Raw: LA Knight conquista il posto nell’Elimination Chamber dopo aver schienato Austin Theory, ma a fare la differenza è stato l’intervento di un misterioso uomo incappucciato. Nel caos del match, l’aggressore ha sorpreso Theory con uno stomp, lasciandolo vulnerabile per la BFT decisiva di Knight. Non è la prima apparizione: la stessa figura era stata vista alla Royal Rumble 2026, dove aveva preso di mira Bron Breakker della fazione The Vision. Ora i fan notano uno schema chiaro contro il gruppo dominante che include Theory, Logan Paul e Bronson Reed. Le speculazioni si moltiplicano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Un uomo mascherato colpisce Theory e manda LA Knight all’Elimination Chamber Approfondimenti su WWE ELIMINATION CHAMBER Risultati e sorprese di WWE Elimination Chamber 2026 La WWE si prepara a tornare con l’evento Elimination Chamber, in programma nella notte tra il 28 e il 29 febbraio allo United Center. WWE: Ecco i primi due qualificati per Elimination Chamber 2026 Questa settimana a SmackDown, Tiffany Stratton e il wrestler noto come the Viper hanno conquistato i primi due posti per il prossimo evento Elimination Chamber. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su WWE ELIMINATION CHAMBER Argomenti discussi: C'è Seth Rollins dietro l'attacco dell'uomo mascherato? Le ultime; WWE: Seth Rollins lancia un indizio sull’aggressore mascherato alla Rumble; WWE: Risultati WWE Raw 02-02-2026; Seth Rollins è l'uomo mascherato? Le sue parole: Ho la spalla KO, ma... WWE: Bron Breakker operato per un’ernia, é in dubbio per WrestleMania 42Bron Breakker si è sottoposto a un intervento chirurgico a poche settimane da WrestleMania 42. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer del Wrestling Observer, l'ex Intercontinental Champion è stato o ... zonawrestling.net WWE: Speculazioni sull’identità dell’uomo mascherato che ha attaccato Bron BreakerBron Breakker non è rimasto in a lungo nel Royal Rumble Match, prima di essere eliminato da Oba Femi Breaker è stato aggredito da un uomo mascherato. Breakker era uno dei favoriti per la vittoria dell ... zonawrestling.net . @RandyOrton si è guadagnato un posto nella Elimination Chamber! x.com #wrestling L'importante annuncio di Cody Rhodes in WWE potrebbe cambiare le sorti di WrestleMania 42: La WWE ha ufficialmente dato il via al percorso verso l´Elimination Chamber, e le aspettative stanno già crescendo. Nell´episodio di SmackDown del 13 - facebook.com facebook

