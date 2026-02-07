Risultati e sorprese di WWE Elimination Chamber 2026

La WWE si prepara a tornare con l’evento Elimination Chamber, in programma nella notte tra il 28 e il 29 febbraio allo United Center. L’evento promette sorprese e sfide intense tra i wrestler più noti, con match che potrebbero cambiare le carte in tavola per le prossime settimane. I fan sono già in fibrillazione, aspettando di scoprire chi salirà sul ring e quali risultati sorprenderanno il pubblico.

Elimination Chamber si presenta come il prossimo grande evento della WWE, un Premium Live Event che si svolgerà nella notte di 28-29 febbraio allo United Center di Chicago. La card aggiornata indica l'ultimo appuntamento prima di WrestleMania 42, con due match chiave che determinano una qualificazione all'Undisputed WWE Championship e una sfida per il Women's World Championship. Lo spettacolo conferma una programmazione concentrata su incontri eliminatori e opportunità tattiche per i contendenti. La manifestazione si tiene nel weekend al United Center di Chicago, offrendo una cornice strategica per una card che funge da importante punto di passaggio verso WrestleMania 42.

Approfondimenti su WWE Elimination Chamber

WWE: Ecco i primi due qualificati per Elimination Chamber 2026
Questa settimana a SmackDown, Tiffany Stratton e il wrestler noto come the Viper hanno conquistato i primi due posti per il prossimo evento Elimination Chamber.

WWE: I piani creativi per CM Punk ad Elimination Chamber 2026
La WWE sta pensando a un match tra CM Punk e Finn Balor per il titolo mondiale durante Elimination Chamber 2026.

Location For 2026 Elimination Chamber Revealed

Triple H annuncia quale sarà il premio per i vincitori dell'Elimination Chamber Match.

