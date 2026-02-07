WWE | Ecco i primi due qualificati per Elimination Chamber 2026

Questa settimana a SmackDown, Tiffany Stratton e il wrestler noto come the Viper hanno conquistato i primi due posti per il prossimo evento Elimination Chamber. Entrambi hanno vinto i loro match triple threat e si preparano a entrare nella gabbia d’acciaio. La serata si è conclusa con l’annuncio ufficiale della loro qualificazione.

SmackDown del 7 febbraio ha sancito i primi due ingressi nella gabbia d’acciaio: Tiffany e the Viper hanno superato i rispettivi triple threat match Tiffany Stratton conquista il posto nel match femminile. Il primo match di qualificazione della serata ha visto Tiffany Stratton affrontare Lash Legend e Chelsea Green in un triple threat. A bordo ring erano presenti Nia Jax per Legend e Alba Fyre per Green. La Green ha sfiorato la vittoria dopo aver colpito una coast-to-coast su entrambe le avversarie, andando poi alla copertura su Legend. Il conteggio è stato però interrotto dalla Jax, che ha trascinato la Green fuori dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

