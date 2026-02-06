CM Punk sfiderà il suo rivale a Elimination Chamber

Nel clima caldo delle settimane che portano a WrestleMania 42, CM Punk e Roman Reigns sono al centro dell’attenzione. Dopo le ultime schermaglie a Raw, arrivano le conferme: Punk sfiderà Reigns in un match che promette scintille. La tensione tra i due cresce, e i fan sono impazienti di vedere come si svilupperà questa sfida in vista dell’appuntamento più grande dell’anno.

Nel clima caldo delle settimane che conducono a WrestleMania 42, il confronto tra CM Punk e Roman Reigns ha acceso Raw e alimenta l’attesa per l’evento clou. Il campione in carica, noto come Tribal Chief, ha dichiarato apertamente la sua ostilità verso l’atleta di Chicago e ha indicato Punk come sfidante per il World Heavyweight Championship nel main event di Las Vegas. Roman Reigns, fresco vincitore della Royal Rumble di Riyad, ha tagliato corto ogni dubbio e definito quale sarà la sfida decisiva. La cornice di questo confronto eleva la posta in gioco: Punk dovrà difendere la cintura in una cornice che richiama l’attenzione di fan in tutto il mondo, impiegando determinazione e performance al massimo livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

