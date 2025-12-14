WWE | Triple H elogia Oba Femi e non esclude un match con Brock Lesnar
Durante il post-show di Saturday Night’s Main Event, Triple H ha espresso grande ammirazione per Oba Femi, sottolineando il suo potenziale e la possibilità di un futuro incontro con Brock Lesnar. La stima del dirigente WWE evidenzia come Femi stia rapidamente emergendo come una figura di rilievo nel panorama della federazione.
Triple H vede qualcosa di speciale in Oba Femi. Durante il post-show di Saturday Night’s Main Event, Hunter ha risposto alle voci su un possibile dream match tra Femi e Brock Lesnar, chiarendo quanto la presenza di Oba stia già impressionando molti all’interno della WWE: “Non tutti fanno subito quel salto enorme al livello successivo, ma Oba è uno di quei ragazzi per cui inizi a pensarci immediatamente”, ha spiegato Triple H. Ha poi sottolineato come il dibattito attorno a Oba sia già enorme: dal momento in cui ha messo piede in WWE, in molti hanno iniziato a fare paragoni con uno dei nomi più dominanti della storia del wrestling: “Stiamo parlando di Brock Lesnar — il distruttore definitivo di questo business — e già nasce un confronto nel momento in cui Oba varca la porta”. Zonawrestling.net
