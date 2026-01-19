Inail e Aci firmano accordo triennale per l’educazione stradale | dal progetto lombardo alla rete nazionale Focus su scuole aziende e categorie a rischio

Inail e Aci hanno firmato un accordo triennale volto a estendere su tutto il territorio nazionale il progetto di educazione stradale, iniziato in Lombardia. L'iniziativa mira a coinvolgere scuole, aziende e categorie a rischio, promuovendo una maggiore consapevolezza e sicurezza sulle strade. L’intesa, siglata dai rispettivi presidenti, rappresenta un passo importante per rafforzare la cultura della sicurezza stradale a livello nazionale.

L’accordo sottoscritto dal presidente Inail Fabrizio D’Ascenzo e dal commissario straordinario Aci Tullio Del Sette porta su scala nazionale il progetto di educazione stradale già attivo in Lombardia. L’intesa coinvolge istituti scolastici, aziende e associazioni di categoria attraverso campagne informative e percorsi formativi. L’intesa prevede la realizzazione di attività formative rivolte agli studenti degli istituti di ogni ordine e grado, con particolare riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e alle attività di educazione civica. L’iniziativa coinvolge anche i lavoratori che utilizzano l’auto per motivi di servizio, con l’obiettivo di diffondere comportamenti responsabili alla guida.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sicurezza stradale, firmato un nuovo accordo di collaborazione tra Inail e Aci

