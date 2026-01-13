Contributi innovazione imprese 2026 domanda dal 14 gennaio | instruzioni sugli incentivi Mimit

Dal 14 gennaio sarà possibile presentare la domanda per i contributi all’innovazione delle imprese 2026, offerti dal MIMIT. Questi incentivi sono destinati a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di alto livello tecnologico, rappresentando un’opportunità importante per rafforzare la competitività delle imprese italiane. Di seguito, le istruzioni per accedere ai contributi e massimizzare le opportunità di finanziamento.

I contributi per l'innovazione delle imprese del 2026 rappresentano una risorsa strategica per il sistema produttivo nazionale a sostegno dei progetti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale a elevato profilo tecnologico. Le imprese sono chiamate a ultimare i preparativi per l'apertura della piattaforma telematica, prevista per le 10.00 del 14 gennaio 2026. Gli Accordi per l'innovazione si inseriscono in un quadro di politica industriale volto a rafforzare la competitività in settori chiave, grazie allo stanziamento del ministero delle Imprese e del Made in Italy di una dote di 731 milioni di euro.

Legge di Bilancio 2026: cosa cambia davvero per famiglie, lavoratori e imprese - La Legge di Bilancio 2026 non è una “svolta” unica e lineare, ma un mosaico di interventi che produce effetti differenziati su famiglie, lavoratori e imprese del territorio. giornalelavoce.it

Accordi per l’innovazione 2026: cosa sono, come funzionano e perché contano per le imprese in Lombardia - Gli Accordi per l’innovazione sono uno degli strumenti più rilevanti nel 2026 per sostenere grandi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad alto impatto tecnologico. milanolife.it

La Regione Emilia-Romagna apre il nuovo bando a sostegno delle strutture turistico-ricettive: contributi fino a 150mila euro per riqualificazione, sostenibilità e innovazione. Massari: "Occasione strategica per territori come Salsomaggiore" - facebook.com facebook

Digitale + green per le MPMI di #Caltanissetta Al via il Bando Doppia Transizione 2025: contributi per innovazione tecnologica, #sostenibilità ed efficienza energetica. Domande dal 31/12/2025 al 31/01/2026 su ReStart #Transizione40 #Transizione50 #PID x.com

