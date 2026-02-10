WhatsApp Web si rinnova | chiamate vocali e video ora accessibili direttamente dal browser anche per Linux

Da oggi, usare WhatsApp Web diventa ancora più semplice. Gli utenti possono fare chiamate vocali e video direttamente dal browser, senza dover installare l’app sul computer. La novità riguarda anche Linux, dove ora si può comunicare con amici e parenti in modo immediato e senza passaggi extra. La funzione è disponibile subito, rendendo più comodo restare in contatto senza aprire il telefono.

WhatsApp Web si arricchisce di una funzionalità cruciale: le chiamate vocali e video direttamente dal browser, senza la necessità di scaricare l’app. Il rollout, attualmente in fase beta, rappresenta un passo avanti significativo per l’utilizzo di WhatsApp da PC, soprattutto per gli utenti Linux, storicamente penalizzati dalla mancanza di un’applicazione desktop dedicata. Questa novità estende le possibilità di comunicazione, rendendo WhatsApp Web un’alternativa completa per chi necessita di interagire da computer. L’evoluzione di WhatsApp Web, dopo un anno di sviluppo mirato, si concretizza con l’introduzione di un’interfaccia intuitiva che integra le chiamate direttamente nelle chat individuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

WhatsApp ha lanciato un aggiornamento che permette di fare chiamate vocali e video direttamente dal browser.

WhatsApp Web ora permette di fare chiamate audio e video senza usare lo smartphone.

