whatsapp porta video e chiamate vocali nella web app

WhatsApp ha lanciato un aggiornamento che permette di fare chiamate vocali e video direttamente dal browser. Ora gli utenti possono parlare e vedersi senza dover aprire l’app sul telefono, rendendo più semplice e immediato mantenere le conversazioni anche dal computer.

l’aggiornamento di whatsapp web introduce le chiamate vocali e video direttamente nel browser, ampliando la fruizione delle conversazioni su computer. la funzione mantiene la cifratura end-to-end e aggiunge la possibilità di condividere lo schermo durante le chiamate, offrendo un’esperienza di comunicazione più completa su dispositivi senza l’app desktop ufficiale. whatsapp web: chiamate vocali e video in browser. stato attuale e sviluppo. i pulsanti evidenti ‘Voice’ e ‘Video’ consentono l’avvio delle chiamate direttamente dalle chat. l’implementazione è in sviluppo per garantire un’esperienza priva di bug, con la possibilità di avviare una chiamata direttamente dalla finestra della chat. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

WhatsApp Web ora permette di fare chiamate audio e video senza usare lo smartphone.

Argomenti discussi: WhatsApp, allarme per la truffa del GhostPairing; GhostPairing: l'abbinamento fantasma è una nuova forma di attacco informatico che mette a rischio la privacy, i contenuti e i dati degli account whatsapp; TikTok crea dipendenza come una droga? I rilievi europei, i processi americani e gli studi sulla piattaforma; Prime Video porta in streaming il romance young adult ‘Love Me Love Me’.

WhatsApp porta chiamate vocali e video su Web: debutto graduale senza app desktopWhatsApp porta finalmente chiamate vocali e video su WhatsApp Web: una novità attesa che consente di telefonare direttamente dal browser, senza app desktop, partendo dalle chat individuali. news.fidelityhouse.eu

WhatsApp Web introduce le prime funzioni di chiamata: arrivano voce e video dal browserWhatsApp avvia il rilascio delle chiamate da browser per singole chat, con crittografia e condivisione schermo. multiplayer.it

