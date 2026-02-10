WhatsApp Web sfida Zoom | arrivano le chiamate dirette dal browser

Da oggi gli utenti di WhatsApp Web possono fare chiamate vocali e video senza dover usare l’app sul telefono. La funzione, che è in fase di distribuzione dopo circa un anno di lavoro, permette di chiamare amici e colleghi direttamente dal browser, senza più dover aprire l’app sullo smartphone. Una novità che sfida direttamente Zoom e altre piattaforme di videoconferenza, rendendo più facile e immediato comunicare da PC.

(Adnkronos) – Dopo una lunga fase di sviluppo durata circa un anno, WhatsApp ha iniziato a distribuire il supporto alle chiamate vocali e video direttamente tramite il proprio client web. Questa novità segna un cambiamento significativo per l'esperienza utente, permettendo di gestire le comunicazioni audio e video senza dover necessariamente scaricare l'applicazione desktop dedicata.

