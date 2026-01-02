WhatsApp sfida Zoom e Teams | videochiamate dal browser senza installare nulla e con crittografia totale

WhatsApp introduce una novità che semplifica le videochiamate: ora è possibile avviarle direttamente dal browser senza scaricare applicazioni aggiuntive. Questa funzione permette di comunicare facilmente e in modo sicuro, grazie alla crittografia totale, confrontandosi con piattaforme come Zoom e Teams. La novità rappresenta un passo avanti nella fruibilità dei servizi di messaggistica, eliminando le barriere tecniche e migliorando l’esperienza utente.

Per anni abbiamo convissuto con una piccola frustrazione digitale: usare WhatsApp sul computer significava o tenere il telefono acceso nelle vicinanze, o installare l'ennesima applicazione desktop che occupava spazio prezioso. Ma questa routine sta per cambiare radicalmente. WhatsApp Web si prepara infatti a compiere un salto evolutivo decisivo, introducendo le chiamate vocali e video direttamente dal browser, senza bisogno di scaricare alcun software aggiuntivo. Le prime indiscrezioni su questa funzionalità risalgono ad aprile scorso, ma solo ora stanno emergendo i dettagli concreti su come funzionerà realmente questo sistema.

