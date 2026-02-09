Whatsapp web finalmente permette di effettuare chiamate audio e video

Da mondoandroid.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp Web ora permette di fare chiamate audio e video senza usare lo smartphone. La nuova funzione si sta diffondendo lentamente, in modo che gli utenti possano provarla senza problemi. Gli utenti potranno finalmente chiamare e videochiamare direttamente dal browser, senza dover passare all’app desktop o al telefono. La novità mira a rendere più semplice e immediato usare WhatsApp anche dal computer.

WhatsApp Web aggiunge una funzione di chiamate vocali e video nativa direttamente dal browser. Lancio graduale e progressivo, con l’obiettivo di offrire la stessa esperienza delle applicazioni desktop, senza dover cambiare dispositivo. Il rilascio è in fase di roll-out e inizialmente coinvolge utenti iscritti al programma beta, con l’intenzione di estendersi al pubblico in tempi brevi. Le conversazioni restano protette da una crittografia end-to-end, mentre la novità include anche la condivisione schermo durante le videochiamate. whatsapp web: chiamate vocali e video native in rollout. In WhatsApp Web, l’avvio di una chiamata avviene direttamente all’interno della conversazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

whatsapp web finalmente permette di effettuare chiamate audio e video

© Mondoandroid.com - Whatsapp web finalmente permette di effettuare chiamate audio e video

Approfondimenti su WhatsApp Web

WhatsApp ora permette di usare due numeri sullo stesso telefono: come attivare la nuova funzione (in arrivo)

Nuove funzioni Whatsapp: chiamate, AI e novità per le feste

WhatsApp si prepara a sorprendere con nuove funzioni, tra chiamate migliorate, integrazioni di intelligenza artificiale e altre novità pensate per le festività.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su WhatsApp Web

Argomenti discussi: Torna (finalmente) la neve in città: i primi fiocchi a Torino nella mattina di martedì, 3 febbraio; WhatsApp porta chiamate vocali e video su Web: debutto graduale senza app desktop.

whatsapp web finalmente permetteWhatsApp porta chiamate vocali e video su Web: debutto graduale senza app desktopWhatsApp porta finalmente chiamate vocali e video su WhatsApp Web: una novità attesa che consente di telefonare direttamente dal browser, senza app desktop, partendo dalle chat individuali. news.fidelityhouse.eu

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.