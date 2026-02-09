Whatsapp web finalmente permette di effettuare chiamate audio e video

WhatsApp Web ora permette di fare chiamate audio e video senza usare lo smartphone. La nuova funzione si sta diffondendo lentamente, in modo che gli utenti possano provarla senza problemi. Gli utenti potranno finalmente chiamare e videochiamare direttamente dal browser, senza dover passare all’app desktop o al telefono. La novità mira a rendere più semplice e immediato usare WhatsApp anche dal computer.

WhatsApp Web aggiunge una funzione di chiamate vocali e video nativa direttamente dal browser. Lancio graduale e progressivo, con l'obiettivo di offrire la stessa esperienza delle applicazioni desktop, senza dover cambiare dispositivo. Il rilascio è in fase di roll-out e inizialmente coinvolge utenti iscritti al programma beta, con l'intenzione di estendersi al pubblico in tempi brevi. Le conversazioni restano protette da una crittografia end-to-end, mentre la novità include anche la condivisione schermo durante le videochiamate. In WhatsApp Web, l'avvio di una chiamata avviene direttamente all'interno della conversazione.

