Webuild porta in mostra le grandi infrastrutture italiane con il progetto “Evolutio”. L’azienda racconta come l’Italia sia riuscita a diventare uno dei paesi più industrializzati del mondo, evidenziando il ruolo fondamentale delle opere ingegneristiche. Attraverso questa iniziativa, si cerca di far conoscere il patrimonio di innovazione e capacità che sta dietro alle grandi opere del Paese.

Come è riuscita l’Italia a diventare uno dei paesi più industrializzati del mondo? È questa la domanda alla base di “Evolutio”, il progetto culturale promosso da Webuild per raccontare l’ingegno italiano attraverso il racconto delle grandi infrastrutture, intese non solo come opere ingegneristiche, ma come la vera spina dorsale dell’innovazione nazionale. Cuore del progetto è la mostra “Evolutio”, che il gruppo presenta al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” da domani al 7 aprile 2026, permettendo al pubblico di immergersi in un percorso espositivo dove le opere ingegneristiche diventano protagoniste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Evolutio, Webuild mette in mostra le infrastrutture

EVOLUTIO. Building the future for the last 120 years - Dall'acqua alla luce

