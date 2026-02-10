Webuild inaugura Evolutio a Milano | la mostra sulle infrastrutture che hanno cambiato l'Italia

Milano si prepara ad accogliere Evolutio, la mostra che ripercorre le infrastrutture che hanno trasformato il Paese. Dal 11 febbraio al 7 aprile 2026, il museo nazionale Scienza e Tecnologia 'Leonardo da Vinci' ospita un’esposizione dedicata alle opere pubbliche che hanno segnato l’Italia negli ultimi 120 anni. Una grande occasione per capire come grandi progetti abbiano cambiato il volto del Paese.

Evolutio arriva al museo nazionale Scienza e Tecnologia 'Leonardo da Vinci' di Milano. La mostra, aperta dall'11 febbraio al 7 aprile 2026, racconta come le opere pubbliche abbiano contribuito alla crescita dell'Italia negli ultimi 120 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Webuild Inaugurazione Webuild inaugura “Evolutio”: la mostra immersiva sulle infrastrutture che hanno trasformato l’Italia Milano si apre con entusiasmo alla mostra immersiva “Evolutio”, firmata Webuild, dedicata alle grandi infrastrutture che hanno cambiato il volto dell’Italia. Webuild inaugura ‘Evolutio’, la mostra immersiva sulle infrastrutture Webuild apre le porte a ‘Evolutio’, una mostra immersiva dedicata alle infrastrutture. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Webuild Inaugurazione Argomenti discussi: Webuild inaugura ‘Evolutio’, la mostra immersiva sulle infrastrutture; Dall'11 febbraio al Museo nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano Webuild inaugura la mostra Evolution; Evolutio Webuild mette in mostra le infrastrutture. Webuild inaugura 'Evolutio', la mostra immersiva sulle infrastruttureLa mostra illustra come il cammino dell’Italia nell’ultimo secolo sia proceduto di pari passo con lo sviluppo delle opere infrastrutturali – le dighe, i sistemi idrici, le metropolitane, gli edifici, ... adnkronos.com Webuild inaugura 'Evolutio', dall'8 ottobre all'Ara Pacis di Roma la mostra dedicata alle infrastruttureRoma, 7 ott.(Adnkronos) - Cosa sarebbe l'Italia senza le sue infrastrutture? Senza le dighe che hanno portato acqua ed energia nelle case e nelle industrie, le metropolitane che hanno trasformato le ... iltempo.it Alstom inaugura un nuovo hub a Napoli per rafforzare la presenza in Campania https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17550 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.