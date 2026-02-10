wardley a un passo titolo di dubois con una sfida inedita

Questa sera i due pugili si sfidano sui Ring per il titolo WBO dei pesi massimi. Wardley e Dubois arrivano con storie diverse, ma entrambi puntano alla vittoria. La sfida è considerata uno snodo importante per la loro carriera. Gli appassionati si aspettano uno spettacolo intenso, con il pubblico che riempie l’arena in attesa di un risultato che potrebbe cambiare le sorti di entrambi.

Una sfida decisiva per il futuro delle rispettive carriere prende forma sui Ring: due protagonisti con percorsi diversi si fronteggiano per il titolo WBO dei pesi massimi, in una serata promossa da Queensberry Promotions e fissata al 9 maggio a Manchester. La disputa va oltre l’oro: definisce la direzione da seguire per chi sale e per chi cerca di ritrovare slancio, offrendo chiavi di lettura sulla forma e sull’ambizione di ciascuno. la scalata di wardley ha seguito una traiettoria chiara: ogni passaggio si è rivelato più impegnativo del precedente. In passato è stato sottoposto a uno sforzo iniziale da parte di justis huni, ma ha trovato la risposta vincente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

