Chisora | Wardley-Dubois è il prossimo grande match

Un nuovo grande match si avvicina nel mondo della boxe. Si parla di un possibile incontro tra Fabio Wardley e Daniel Dubois, che potrebbe decidere il futuro dei pesi massimi. I due si trovano in corsa per il titolo e le trattative sono in corso. I fan aspettano con ansia di scoprire se questa sfida diventerà ufficiale.

Si profila un possibile confronto di alto livello per il titolo dei pesi massimi, con la possibilità di un incrocio tra fabio wardley e daniel dubois che potrebbe avvenire entro le prossime settimane, mantenendo tutto all'interno della stessa scuderia promoter. Le indiscrezioni arrivano da fonti vicine all'organizzazione, che indicano una gestione interna a Queensberry Promotions per accelerare i tempi e chiudere rapidamente un accordo. Secondo quanto riferito in un'intervista, dubois sarebbe in trattativa per affrontare wardley, con nessun annuncio ufficiale al momento. La prospettiva di un match dentro lo stesso cartello promozionale elimina i rallentamenti tipici delle negoziazioni tra strutture diverse, favorendo una chiusura rapida dell'accordo.

