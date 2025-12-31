Specializzati sostegno estero con titolo Indire | prossimo passo lo scioglimento riserva

Gli aspiranti al sostegno estero con titolo INDIRE, che alla data del 1° giugno 2024 non avevano ancora ricevuto l’esito del riconoscimento, hanno completato le attività con l’esame finale del 20 dicembre. Il prossimo passo previsto è lo scioglimento della riserva, che determinerà l’ammissione definitiva. Questo processo rappresenta l’ultimo step per formalizzare il riconoscimento del titolo e consentire l’ingresso nelle fasi successive del percorso.

