Walk for peace | Buddhist monks to end 2,300-mile journey in Washington

Due in Washington, due dozzine di monaci buddisti stanno per concludere un viaggio di 2.300 miglia chiamato “Walk for Peace”. Partiti da lontano, hanno camminato settimane per portare un messaggio di pace e speranza. Ora, mentre si avvicinano alla fine del percorso, si preparano a raggiungere la capitale degli Stati Uniti, sperando di fare ascoltare le loro voci a chi può fare la differenza.

WASHINGTON, Feb 10 (Reuters) - Draped in burnt-orange robes, two dozen Buddhist monks are due to finish a 2,300-mile "Walk for Peace" in Washington, D.C., on Tuesday, a self-described spiritual journey across nine states that has been cheered on by crowds of thousands. "I feel like in our country and in our world right now that you have to show your support for peace in every possible way you can," said Bob Anderson, 74, of Gloucester County, Virginia, during a stop by the monks in Richmond on February 3. "And so this is a great way to do so. That's why I'm here." The marchers continued on despite a powerful winter storm that spread a paralyzing mix of heavy snow, sleet and freezing rain from the Ohio Valley and mid-South to New England, compounded by bitter, Arctic cold gripping much of the U.

