walk for peace la marcia dei monaci buddhisti che sta emozionando il mondo

La marcia Walk for Peace, promossa da monaci buddhisti, sta attirando l’attenzione internazionale per il suo messaggio di pace e serenità. Questa iniziativa, che coinvolge spirituali provenienti da diverse parti del mondo, mira a promuovere l’armonia e il rispetto tra le persone. Nel presente articolo, analizzeremo i dettagli di questa marcia e il suo impatto globale.

È stata denominata Walk for Peace, la marcia per la pace, quella che 19 monaci buddhisti stanno intraprendendo attraverso gli Stati Uniti. A piedi nudi e in silenzio, camminano per diffondere un messaggio di pace e amore. In queste settimane ad emozionare il mondo intero è quella che stata denominata Walk for Peace, la marcia per la pace. Ma di cosa si tratta e perché se ne sta parlando in tutto il web? Tutto è iniziato lo scorso 26 ottobre, quando un gruppo formato da 19 monaci di tradizione buddhista vietnamita ha deciso di intraprendere un cammino per tutti gli Stati Uniti. Partiti da Fort Worth, in Texas, il gruppo sta marciando a piedi nudi, in silenzio e sta attraversando il paese intero. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La storia di Aloka, il cane che si è unito ai monaci buddisti nella Marcia per la Pace attraverso gli Stati Uniti

Aloka, un cane indiano che ha vissuto per strada, si è unito ai monaci buddisti nella Marcia per la Pace attraverso gli Stati Uniti. La sua presenza simbolizza il legame tra natura e spiritualità, accompagnando il percorso di pace e dialogo promosso dai monaci lungo le strade del paese. Questa camminata mira a sensibilizzare sull’importanza della convivenza pacifica e del rispetto reciproco.

