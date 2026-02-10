Vonn | Ho rischiato per il sogno olimpico Serviranno altre operazioni

Lindsey Vonn ha raccontato di aver rischiato tutto per il sogno olimpico. La campionessa di sci ha spiegato di essersi rotta la tibia durante un allenamento e di dover affrontare diverse operazioni. “Ho deciso di provarci comunque, sapevo i rischi”, ha detto. Ora aspetta un percorso di riabilitazione lungo e difficile.

(Adnkronos) – "Ho rischiato, era giusto provarci. Mi sono rotta la tibia, dovrò operarmi diverse volte. L'infortunio al legamento crociato non c'entra nulla con la caduta". Lindsey Vonn rompe il silenzio dopo il grave infortunio accusato nella discesa libera olimpica di Cortina. La 41enne statunitense, sottoposta a due operazioni a Treviso, ha pubblicato un lungo post per fare il punto sulle sue condizioni e, con ogni probabilità, dare l'addio allo sci. "Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avrei voluto. Non è stato un finale da favola, è stata semplicemente la vita.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Vonn Operazioni

La campionessa di sci alpino Lindsey Vonn ha subito un infortunio durante una gara in Svizzera.

Lindsey Vonn torna a parlare dopo la caduta ai Giochi di Milano-Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vonn Operazioni

Argomenti discussi: Vonn: Ho rischiato, volevo il sogno. E' stata operata ma non basta: come sta; Vonn, ho sognato, ho rischiato, non ho rimpianti; L’annuncio shock di Lindsey Vonn: Ho rotto il crociato sinistro, ma domenica sarò in gara; Vonn, che gran reazione dopo il crac: per l'oro c'è anche lei. Wiles: 'Gran lavoro in pista, io oggi ho spinto perchè...'.

Vonn: Ho rischiato per il sogno olimpico. Serviranno altre operazioniL'americana rompe il silenzio dopo l'infortunio di Cortina: 'Ho una frattura alla tibia, saranno necessari altri interventi' ... adnkronos.com

Lindsey Vonn: «Ho rischiato, ma non ho rimpianti. Serviranno diversi interventi per la frattura della tibia»«Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita». Così ... ilmessaggero.it

Io credo che la Vonn abbia rischiato più del dovuto se è vero che aveva il crociato rotto, abbiamo tutti dei limiti e bisogna rispettarli, parere personale. Buona Domenica Sofy . Sandro Botticelli Madonna del Magnificat dettaglio. x.com

Il sogno olimpico di Lindsey Vonn assume un tenore ancora più epico in vista di Milano Cortina 2026. La rovinosa caduta durante la discesa di Crans Montana ha rischiato di infrangere definitivamente il desiderio della campionessa americana di chiudere la c facebook