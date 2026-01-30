Sci Vonn | Il mio sogno olimpico non è finito

La campionessa di sci alpino Lindsey Vonn ha subito un infortunio durante una gara in Svizzera. La sciatrice si è fatta male al ginocchio sinistro e ora dovrà affrontare un percorso di recupero. La sua partecipazione alle prossime Olimpiadi non è ancora certa. Vonn ha comunque ribadito che il suo sogno olimpico non è finito.

Roma, 30 gen. (askanews) – “Oggi ho avuto un incidente durante la gara di discesa libera in Svizzera e mi sono infortunato al ginocchio sinistro. Sto discutendo della situazione con i miei medici e il mio team: continuerò a sottopormi a ulteriori esami”. Così Lindsay Vonn dopo la caduta nella libera di Crans Montana che ne compromette la partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina. “È un risultato molto difficile da accettare a una settimana dalle Olimpiadi, ma se c’è una cosa che so fare, è tornare in pista”. E poi prova a rassicurare in qualche modo il mondo dello sci. “Il mio sogno olimpico non è finito – aggiunge ancora – Grazie a tutti per l’affetto e il sostegno.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Sci Vonn

Lindsey Vonn si è fatta male al ginocchio sinistro durante la discesa di Crans Montana, una gara valida per la Coppa del Mondo.

Giornalista e conduttrice televisiva, Barbara Politi rappresenta uno dei volti più riconoscibili della Rai.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sci Vonn

Argomenti discussi: La startlist della discesa in rosa a Crans-Montana: Goggia n° 9 dopo Vonn e prima di Pirovano, Brignone con il 16; Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori.

Sci, Vonn: Il mio sogno olimpico non è finitoRoma, 30 gen. (askanews) – Oggi ho avuto un incidente durante la gara di discesa libera in Svizzera e mi sono infortunato al ginocchio sinistro. Sto discutendo della situazione con i miei medici e il ... ildenaro.it

Milano Cortina: fiducia Vonn 'il sogno olimpico non è finito'Sono caduta nella gara di discesa in Svizzera e mi sono infortunata al ginocchio sinistro. Sto valutando la situazione con i medici e il team e continuerò a sottopormi a ulteriori esami. Il mio sogno ... ansa.it

È successo durante la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. Paura per le campionesse Lindsey Vonn, Nina Ortlieb e Marte Monsen - facebook.com facebook

CHE SPAVENTO PER LINDSEY VONN Dopo minuti di apprensione per le sue condizioni fisiche, fortunatamente Vonn si rialza e arriva al traguardo sugli sci, raccogliendo l'applauso del pubblico #EurosportSCI x.com