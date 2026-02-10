Lindsey Vonn torna a parlare dopo la caduta ai Giochi di Milano-Cortina. La campionessa americana, che si era infortunata al 13esimo secondo della discesa libera, ha pubblicato un messaggio su Instagram per rassicurare i suoi fan.

AGI - Lindsey Vonn, dopo la terribile caduta, avvenuta al 13esimo secondo della sua discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina, e dopo le voci circolate sulle sue condizioni fisiche, ha rotto il silenzio con un post sul suo profilo Instagram: "ieri il mio sogno olimpico non è finito come avevo sognavo. Non era un finale di un libro di storie o una coda di fata, era solo vita. Ho osato sognare e avevo lavorato così duramente per realizzarlo. Perché nelle discese la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere piccola, circa 5 pollici ". "Ero semplicemente 5 pollici troppo stretta sulla linea, quando il mio braccio destro si è agganciato all'interno del cancello, torcendomi e ha causato il mio incidente. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lindsey Vonn: "Il mio sogno olimpico non è finito come volevo"

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Lindsey Vonn ha annunciato sui social di aver subito un altro intervento e di essere ancora lontana dal sogno olimpico.

Lindsey Vonn si è fatta male al ginocchio sinistro durante la discesa di Crans Montana, una gara valida per la Coppa del Mondo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Lindsey Vonn e la capacità di rendere possibile l'impossibile; Lindsey Vonn, aggiornamenti sull'infortunio: rottura del crociato, ma vuole partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Se il suo infortunio fosse stato come il mio, non sarebbe qui: Brignone su Vonn; Le prime parole di Lindsey Vonn dopo la caduta a Crans Montana.

Lindsey Vonn: «Ho rischiato, ma non ho rimpianti. Serviranno diversi interventi per la frattura della tibia»«Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita». Così ... ilmessaggero.it

Lindsey Vonn sottoposta a doppia operazione per la riduzione della frattura al femoreI motivi del trasferimento di Lindsey Vonn a Treviso e i dettagli della doppia operazione ortopedica e plastica alla gamba sinistra dopo la caduta a Cortina. sportmediaset.mediaset.it

"Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera". Lo ha detto Alan Kildow, il padre di Lindsey Vonn, all'agenzia di stampa Ap. "Finché avrò voce in capitolo, Lindsey non parteciperà più a gare di sci", ha aggiunto. "È una personalità molto forte. Conosce il d facebook

MILANO CORTINA I Per Lindsey Vonn doppio intervento, anche il femore fratturato (dell'inviato Andrea Buoso) IL PODCAST #ANSA x.com