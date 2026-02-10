Volley serie B C e D La ’PPezzi’ strappa un set a Osimo

Dopo la lunga sosta, le squadre di volley di Ravenna sono tornate in campo. La Consar Pietro Pezzi di serie B maschile ha affrontato Osimo, capolista del girone D. La squadra ravennate ha conquistato un set, cosa che non era mai successa prima in questa stagione, e ha perso gli altri tre. La partita si è chiusa 3-1 per Osimo, con i parziali di 25-16, 25-11, 23-25 e 25-12.

Dopo la lunga sosta sono tornate in campo le formazioni ravennati di volley di serie B, C e D. Nel girone D di serie B maschile si difende con onore la Consar Pietro Pezzi a Osimo contro la capolista e toglie 1 set – ne aveva persi 13 in tutto sin qui – alla prima della classe: 3-1 (25-16, 25-11, 23-25, 25-12). Ravennati sempre al 12º posto assieme ai marchigiani del Don Celso. Nel girone G della B2 femminile doppia sconfitta per le formazioni bizantine. Senza storia la partita di Pratovecchia Stia per il My Mech Cervia, battuto 3-0 (25-18, 25-18, 25-19) in casa della seconda in classifica. Cade anche la Fenix Faenza 3-1 (21-25, 25-13, 25-18, 25-15) in casa del Filottrano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B, C e D. La ’P.Pezzi’ strappa un set a Osimo Approfondimenti su Pezzi Osimo Volley - Serie B, C e D. ’Pezzi’, primo squillo Le squadre di volley di Ravenna, impegnate nei campionati di Serie B, C e D, hanno iniziato la stagione con buoni risultati. Volley serie B, C e D. La Pietro Pezzi non si scuote. Ossigeno per la My Mech Cervia Nel girone D di serie B maschile di volley, la Consar Pietro Pezzi di Cervia affronta un momento difficile. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pezzi Osimo Argomenti discussi: I giornata di ritorno di Serie C e D tra conferme e sorprese; Volley serie B maschile girone B, Lorenzo Paratici (Canottieri Ongina): Cisano buona squadra, ma non dovremo disunirci; Volley serie C: si riparte, ma chi ci crede ancora nella salvezza?; Volley, serie C: nel femminile continua il dominio delle bresciane. Volley Serie B, C e D: la Mo.Re ci prova a Soliera, la Tirabassi & Vezzali ospita Cesena, mentre la Fos Cvr gioca a Valdarno. ICaRe con la nuova arrivata De MaggioRiprendono tutti i campionati di volley, al netto degli anticipi già giocati ieri. Serie B. Scontro tra formazioni di ... sport.quotidiano.net Volley e basket: il punto della giornata in serie B maschile, B2 femminile, C m/f e serie CQuarto successo consecutivo per il Papiro, battuta Bricocity Zafferana, New Image sempre presente, bene Zafferana, Basket Giarre peccato In B maschile arriva il quarto successo consecutivo per il Pa ... gazzettinonline.it Volley Serie B2, per l'Academy Valtellina uno storico quarto posto #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.