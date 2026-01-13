Volley - Serie B C e D ’Pezzi’ primo squillo

Le squadre di volley di Ravenna, impegnate nei campionati di Serie B, C e D, hanno iniziato la stagione con buoni risultati. La giornata si è conclusa con esiti positivi, segnando un primo passo importante per le formazioni locali. Un avvio incoraggiante che lascia speranze per le prossime sfide nelle diverse categorie.

Giornata più che positiva per le squadre ravennati impegnate nei campionati di volley, dalla serie B alla D. Intanto va rimarcata la prima vittoria da 3 punti del suo campionato, nel girone D di B maschile della Consar Pietro Pezzi che batte 3-1 (25-20, 25-17, 16-25, 25-13) il Don Celso Torre San Patrizio: abbandonato l'ultimo posto, ora i ravennati sono penultimi a -1 proprio dal Don Celso. Nel girone G di B2 femminile ottimo, doppio, successo di My Mech Cervia e Fenix Faenza: la prima travolge Ozzano 3-0 (25-22, 25-19, 25-14), la seconda regola Urbania 3-1 (19-25, 25-20, 29-27, 25-8) e sale al 5º posto in classifica, staccando proprio Ozzano.

