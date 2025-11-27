Paganini non ha dubbi sulla gestione di Vlahovic | Spalletti sta seguendo la linea possibile il rinnovo dell’attaccante serbo Poi il commento sulle ambizioni Scudetto

Paganini non ha dubbi: la squadra risalirà. L’attacco è insufficiente, ma Vlahovic è titolare per il rinnovo. Spalletti segue la linea. Paolo Paganini, noto giornalista sportivo, ha analizzato le prospettive della Juventus di Luciano Spalletti intervenendo a TMW Radio. Nonostante i recenti risultati opachi, Paganini è convinto: la Juventus è pronta a risalire in classifica e darà fastidio a tutte le rivali in Serie A. L’ottimismo è temperato da una critica severa al calciomercato estivo, che ha lasciato lacune evidenti nella rosa. Riguardo alla sfida contro il Cagliari, Paganini prevede che la Juventus continuerà con Vlahovic titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paganini non ha dubbi sulla gestione di Vlahovic: «Spalletti sta seguendo la linea, possibile il rinnovo dell’attaccante serbo». Poi il commento sulle ambizioni Scudetto

