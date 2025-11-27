Palestra Juve, l’esterno è concentrato sulla sfida di Spalletti. L’esterno è contento dell’interesse, ma l’esperienza personale viene dopo la squadra. Marco Palestra, giovane talento del Cagliari e potenziale obiettivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radiolina a due giorni dalla sfida contro la Vecchia Signora. Il difensore ha subito gestito la situazione con grande maturità, mettendo da parte le voci di calciomercato. Il suo obiettivo principale è la partita di sabato all’ Allianz Stadium. Palestra ha confermato l’interesse bianconero ma ha subito chiarito di essere concentrato sulla partita di sabato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, non ha dubbi sui bianconeri: «Contentissimo dell’interesse, Spalletti è un grande mister». Poi il commento sul match di campionato