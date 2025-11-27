Palestra Juve non ha dubbi sui bianconeri | Contentissimo dell’interesse Spalletti è un grande mister Poi il commento sul match di campionato

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palestra Juve, l’esterno è concentrato sulla sfida di Spalletti. L’esterno è contento dellinteresse, ma l’esperienza personale viene dopo la squadra. Marco Palestra, giovane talento del Cagliari e potenziale obiettivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radiolina a due giorni dalla sfida contro la Vecchia Signora. Il difensore ha subito gestito la situazione con grande maturità, mettendo da parte le voci di calciomercato. Il suo obiettivo principale è la partita di sabato all’ Allianz Stadium. Palestra ha confermato l’interesse bianconero ma ha subito chiarito di essere concentrato sulla partita di sabato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

palestra juve non ha dubbi sui bianconeri contentissimo dell8217interesse spalletti 232 un grande mister poi il commento sul match di campionato

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, non ha dubbi sui bianconeri: «Contentissimo dell’interesse, Spalletti è un grande mister». Poi il commento sul match di campionato

Approfondisci con queste news

Calciomercato Juve, Palestra nel mirino dei bianconeri? Ecco cosa risulta sulla squadra sabauda - Calciomercato Juve: il giovane Palestra nel mirino delle big, anche la Juve interessa Il calciomercato Juve è destinato a infiammarsi anche per il giovane talento Marco Palestra, esterno destro classe ... Scrive calcionews24.com

palestra juve ha dubbiPalestra Juve: un club a sorpresa prova a mettere la freccia per l’esterno! Aumenta la concorrenza, ecco cosa sta succedendo - Aumenta la concorrenza, ecco cosa sta accadendo per il classe 2005 Un nome nuovo infiamma il mercato in vista dell’estate: Marco Pale ... Secondo juventusnews24.com

palestra juve ha dubbiIl livello e i dubbi: da cosa deve ripartire la Juventus - I bianconeri non riescono a uscire dall'alone della mediocrità: dalle parole di Spalletti ai dubbi, c'è tanto su cui lavorare. ilbianconero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Palestra Juve Ha Dubbi